Grandi eventi: Painini (Confesercenti), collaborazione ma più controlli

Andrea Painini

Terminato il Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura - al quale hanno partecipato, oltre al prefetto Luciana Lamorgese, il questore, i rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, il sindaco Giuseppe sala e l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza – le decisioni prese riguardano sia la sicurezza dei grandi eventi che le procedure anti terrorismo resesi necessarie dopo i recenti attacchi terroristici in Europa. Limitazione della vendita degli alcolici, niente vetro, numero chiuso per gli ingressi nei luoghi degli eventi, collaborazione con la security privata: questi in sintesi i provvedimenti.



IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Piena collaborazione col comune di Milano per la sicurezza dei grandi eventi”, garantisce Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano. “Confesercenti raccoglie la sollecitazione del sindaco Sala ed è pronta a chiedere ai propri aderenti di osservare scrupolosamente le ordinanze. E’ in gioco la sicurezza dei cittadini e lo stile di vita di una città cosmopolita e dinamica. Chiediamo alla polizia municipale di vigilare sui venditori abusivi. Purtroppo, in passato, a fronte di analoghe ordinanze i venditori di alcolici hanno continuato indisturbati a vendere anche ai minorenni. Da parte nostra, come ho detto massima collaborazione”, conclude Confesercenti.