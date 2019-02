Grandi opere, Gelmini: domani a Milano il Manifesto per le Infrastrutture"

"Non c'e' solo il blocco della Torino-Lione. La stessa sorte tocca all'Alta velocita' Brescia-Verona, alla Verona- Vicenza- Padova, alla Cispadana". Cosi' il presidente di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini , in un'intervista a 'Il Sole 24ore'. "Domani a Milano - annuncia - abbiamo organizzato una manifestazione per presentare 'Il Manifesto per le Infrastrutture' in cui vengono segnalate tutte le 28 grandi opere ferme al palo da Nord a Sud". "Sosterremo - spiega - tutto quello che fa bene al Paese. Ma alla politica degli annunci non ci crediamo piu'. Se volevano davvero far ripartire gli investimenti era la manovra lo strumento, perche' e' li' che si decidono gli stanziamenti. Invece, hanno deciso di puntare sul reddito di cittadinanza. Questi i fatti, il resto sono chiacchiere. Come appunto sta avvenendo sulla Tav dove hanno gia' perso nove mesi. E la conferma la ritroviamo nella mozione approvata dalla maggioranza: hanno letteralmente copiato quanto avevano scritto nel contratto di governo, siamo cioe' tornati al punto iniziale dove si parla di rivedere integralmente il progetto" conclude Gelmini.