Milano, forte grandinata. Allarme per il Seveso

Forte grandinata a Milano

Il maltempo continua a colpire il Nord Italia. Una violenta grandinata ha colpito verso le 15 Milano, pochi minuti di tempesta che hanno mandato il traffico in tilt. La nuova perturbazione, che ha seguito di poche ore quella di mercoledì, era attesa e la protezione civile aveva proclamato proprio per giovedì l'ennesima allerta meteo degli ultimi giorni.

MALTEMPO: BREVE ESONDAZIONE PER SEVESO A MILANO, RIENTRATA

E torna l'allarme dopo la breve esondazione del fiume Seveso ieri pomeriggio a Milano, con qualche difficoltà per la circolazione nella zona Nord Est di Milano. A causa dei forti temporali, è stata superata una soglia critica, "ma ora l'allarme è rientrato", spiegano i vigili del fuoco dalla centrale operativa.

In teoria, secondo le previsioni, non sarebbero previsti altri rovesci questa notte, quindi una nuova esondazione sarebbe esclusa, per lo meno fino a domani. L'allerta e il monitoraggio di Seveso e Lambro da parte del Comune di Milano e della Protezione civile sono partiti già dalla scorsa mezzanotte.