Martedì, 24 dicembre 2019 - 08:36:00 Grata cede per strada, donna precipita per un metro e mezzo e si ferisce Donna di 63 anni precipita sotto l'asfalto mentre cammina in via Melchiorre Gioia a causa di una grata che ha ceduto al suo passaggio

Grata cede per strada, donna precipita per un metro e mezzo e si ferisce Una donna di 63 anni ha fatto un volo di circa un metro e mezzo mentre camminava a causa di una grada che ha ceduto sotto ai suoi piedi al suo passaggio. L'episodio è avvenuto lunedì 23 dicembre, nel pomeriggio, lungo via Melchiorre Gioia, indicativamente all'altezza del civico numero 55. La donna, soccorsa dal 118, è stata portata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per le contusioni riportate.