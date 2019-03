Gravi due donne investite a Lainate e Meda da auto

Due donne sono state investite questa mattina, intorno alle 7, in provincia di Milano e di Monza. Il primo incidente è avvenuto a Meda: in questo caso, una donna di 47 anni è stata investita mentre percorreva in bicicletta via Vignazzola, all'altezza dello svincolo che porta alla Milano-Meda. L'ambulanza l'ha portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'altra donna, una ragazza di 18 anni, è stata investita da un'auto a Lainate (Milano), mentre camminava su viale Rimembranze. Anche lei soccorsa in codice rosso, è stata portata al Niguarda dove si trova in prognosi riservata.