Green, Confcommercio: 650 imprese di under 35 in Lombardia

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Il green piace ai giovani, si concentrano in Lombardia le imprese del settore guidate da under 35, 650 aziende con 1.200 addetti sulle 4 mila italiane con 8 mila addetti. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese al 2018. Crescono del 2% in cinque anni le imprese giovanili lombarde rispetto al +20% di tutto il settore green e in Italia del 5% rispetto al +24%.

“L’ambiente è un tema importante, legato alla qualità della vita delle nostre città - ha dichiarato Guido Bardelli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - .Un settore vicino ai giovani e proprio alle nuove generazioni ci rivolgiamo con questa manifestazione dedicata al rispetto della natura e al riciclo dei materiali per nuovi utilizzi. Un vantaggio per l’economia circolare e per l’ecosistema”. Casetta ecologica, progetti e assistenza per le imprese dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi alla terza edizione della mostra “Smart City: People, Technology & Materials”, ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, patrocinata dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, da Anci, da Assolombarda e da AISM. In scena negli spazi di Superstudio 13 di Via Bugatti 9 e Via Forcella 13, la mostra inaugura al pubblico il 13 marzo, in occasione dell’inizio della Digital Week, e prosegue fino al 14 aprile, giorno conclusivo della Design Week.

La collaborazione con i partner stimola proposte sui temi legati al cambiamento climatico, smart financing, efficienza energetica e mobilità sostenibile con occasioni di riflessioni intorno alle tematiche di innovazione urbana, connettività telematica, città inclusiva, soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità del vivere quotidiano, economia circolare e nuova mobilità intra e interurbana.

Sono 213 a Milano con 408 addetti su un totale di 4 mila imprese green, circa 100 a Brescia con 138 addetti e Bergamo co 306 addetti su circa mille imprese del settore, circa 50 a Como con 60 addetti e Varese con 73 addetti, circa 40 a Monza con 45 addetti e 8 a Lodi con 7 addetti. Maggior crescita dei giovani in cinque anni a Bergamo, +23%, Mantova +21%, Varese +17%, Lecco +11%, Milano +5%. Sono 213 a Milano con 408 addetti, +5% in cinque anni, 177 a Torino con 248 addetti, +17%, 175 a Roma con 218 addetti e +25%, 153 a Napoli con 407 addetti e +17%, 106 a Salerno con 270 addetti e + 19%, 100 a Brescia con 138 addetti e +1% in un anno.