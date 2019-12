Grimoldi (Lega): Nutri-score è sgarbo franco-tedesco contro la nostra economia

"Si chiama Nutri-score ed è un sistema di bollinatura a semaforo per consigliare con il verde o sconsigliare con il rosso i prodotti più grassi e meno indicati alla nostra salute. Che, strano a dirsi, sono tutti i prodotti di eccellenza della dieta mediterranea come il Parmigiano, il Pecorino, l’Olio di Oliva, il Prosciutto di Parma... E prodotti tipici lombardi come il Gorgonzola e altre eccellenze del nostro agro alimentare regionale. Tutti prodotti che guarda caso non provengono dal solito asse franco-tedesco e dai loro alleati-zerbini Nord europei, gli stessi Stati che hanno voluto il Ceta, che vorrebbero il Ttip, che hanno voluto farci invadere dal riso asiatico o dall’olio tunisino, che sostengono le sanzioni alla Russia che penalizzano soprattutto l’export italiano in generale e Lombardo in particolare". Lo dichiara l’onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega in Lombardia.