Grimoldi (Lega): l'uccisione dell'attentatore di Berlino conferma l'allarme terrorismo in Italia



"La presenza dell'attentatore di Berlino nell'area di Milano conferma che l'Italia sta diventando il territorio di appoggio della jihad che opera in Europa e la Lombardia, dove negli ultimi due mesi sono stati fermati o espulsi cinque immigrati radicalizzati e sospettati di attività terroristica, ne è l'epicentro". Lo sostiente Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda





"Da mesi - prosegue l'esponente leghista - segnaliamo l'allarme rosso in Lombardia, dove gli inquirenti hanno individuato e neutralizzato 'lupi solitari' e cellule organizzate, da mesi invochiamo un rafforzamento della presenza di agenti e territori sul territorio lombardo per monitorare le schede e i centri islamici che spuntano come funghi, da mesi chiediamo l'istituzione di un pool specifico in Procura che si occupi solo del terrorismo islamico, ma finirà il ministro Alfano non ci aveva ascoltato, speriamo che il nel ministro Minniti venga presto a Milano e disponga un giro di vite sulle moschee e sui centri islamici presenti in Lombardia.

Il Governo si svegli: è in Lombardia l'epicentro dell'attività jihadista in Italia!"