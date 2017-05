Gruppo Cap partner di Seeds&Chips a Tuttofood 2017

Gruppo Cap Error processing SSI file



Gruppo CAP, la monoutility che gestisce il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, sarà partner di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, l’evento internazionale annuale che si svolgerà dall’8 all’11 maggio per la sua III edizione a Fiera Milano Rho, in sinergia con TuttoFood. L’azienda pubblica supporterà la ricerca di due startup specializzate nella tecnologia applicata alle risorse idriche, attraverso la sponsorizzazione del premio “Seeds&Chips Visionary Award”, che verrà assegnato l’11 maggio.

È infatti partner del progetto “I grandi per i piccoli”, un modo per dimostrare e comunicare l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nel sostegno alle giovani realtà imprenditoriali, offrendo a 2 importanti startup, Water Wells e Watly, la partecipazione alla manifestazione come opportunità per l’affermazione del loro business. L’azienda, che solo due mesi fa si è aggiudicata il premio assoluto Top Utility come migliore utility italiana, nell’ottica dell’open innovation supporterà e valuterà le due startup per attivare possibili partnership. Il progetto è un’applicazione concreta dell’impegno di Gruppo CAP nella Corporate Social Responsibility, in particolare per lo sviluppo delle esperienze legate all’economia circolare.

“L’acqua non è solo un bene comune, ma un driver di innovazione, in grado di plasmare e valorizzare il sistema urbanistico delle grandi città e orientare consumi e dinamiche ambientali, afferma Alessandro Russo, Presidente Gruppo CAP. Siamo di fronte a una vera e propria Waterevolution, sempre più connessa a sofisticate applicazioni e a processi di conversione secondo il concetto di economia circolare. Ecco perché è importante fare sistema e unirsi a un network come Seed Chips per sostenere i progetti più innovativi legati alle sfide dello sviluppo sostenibile nel settore idrico e alimentare”.

La sinergia con la manifestazione prevede inoltre la sponsorizzazione del premio “Seeds&Chips Visionary Award”, previsto in calendario il giorno 11 maggio, cui seguirà la cerimonia di celebrazione. Il riconoscimento andrà alla startup che avrà saputo offrire il progetto con il maggior potenziale innovativo e con il maggior impatto sui sistemi economici e sociali.



DUE START UP DA TENERE D’OCCHIO

Sono due le nuove aziende selezionate dal Gruppo CAP per l’innovazione applicata alla gestione delle risorse idriche:

Water Wells

È una startup innovativa italiana che si propone di rivoluzionare il modo di concepire e realizzare i pozzi per acqua potabile. Fondata nel dicembre 2014, Water Wells ha prodotto e brevettato un sistema per la costruzione di pozzi utilizzati per l’estrazione di acqua potabile dai canali acquiferi, con l’obiettivo di ottenere grandi benefici in termini di riduzione del consumo di energia e semplificazione delle operazioni di installazioni e mantenimento. Il brevetto garantisce inoltre la salubrità e lla qualità dell’acqua, riduce la proliferazione di batteri e assicura un aumento del livello di sicurezza del pozzo da eventuali manomissioni.

Per maggiori informazioni www.waterwells.it

Watly

È la startup che porta acqua potabile, energia e connessione internet dove non ci sono grazie a un sistema modulare autonomo alimentato a energia solare studiato per purificare l’acqua da qualsiasi fonte di contaminazione, generare energia elettrica e permettere la connettività internet, ovunque sia installato. Il modulo termodinamico, primo al mondo nel suo genere, utilizza l’energia solare e può purificare fino a 5000 litri d’acqua al giorno. Con la creazione del primo prototipo, nel 2013, la startup (in parte italiana) ha vinto il premio Horizon 2020 e un finanziamento di circa 2 milioni di euro.

Oltre all’opportunità di prendere parte a Seeds&Chips, Gruppo CAP proporrà alle 2 startup di partecipare congiuntamente al Wired Next Fest di Milano, in calendario dal 26 al 28 maggio per il suo quinto appuntamento. Nell’ambito del Festival, l’azienda pubblica lombarda presenterà la propria politica di economia circolare e intende dare visibilità anche alle 2 startup e valutare eventuali sinergie con le giovani aziende.