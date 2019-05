Gruppo di malviventi in fuga nel varesotto, la Polizia spara

Tensione nel Varesotto: un gruppo di banditi incappucciati si è dato alla fuga a bordo di un'auto sportiva a Gallarate (VA). Sulle tracce dei malviventi, gli agenti della Polizia di Stato che per fermarli hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria e alle gomme. Non risultano feriti. Gli agenti li stanno inseguendo anche con un elicottero, dopo che e' arrivata una segnalazione di persone incappucciate a bordo di un furgone bianco. Vedendo arrivare le pattuglie, la banda ha abbandonato il furgone ed è salita sull'auto per fuggire. Il gruppo di malviventi risulta essere formato da 4 persone. Il furgone su cui viaggiava è risultato rubato nella periferia sud di Gallarate. Ora viaggia su un'Audi RS6.