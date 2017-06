Gruppo ospedaliero San Donato: l’Ad Nicola Bedin lascia l’incarico

Il Gruppo ospedaliero San Donato ha fatto sapere in una nota che Nicola Bedin, Amministratore delegato del Gruppo e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha comunicato alla famiglia Rotelli la propria intenzione di lasciare il Gruppo per intraprendere nuove iniziative di carattere imprenditoriale.



La guida dell’Ospedale San Raffaele sarà affidata all’ingegner Elena Bottinelli, già amministratore delegato dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, a partire dal mese di settembre, una volta approvata la semestrale.



“La proprietà, i dirigenti, i medici, il personale amministrativo e sanitario ringraziano il dottor Nicola Bedin per il lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato il presidente Paolo Rotelli – caratterizzato da una gestione attenta e proficua che ha portato al risanamento dell’Ospedale San Raffaele”. Nicola Bedin: “Sono profondamente riconoscente alla famiglia Rotelli e al Gruppo per la fiducia accordatami in questi 13 anni insieme e per le grandi sfide con cui ho potuto misurarmi”. Il Gruppo ospedaliero San Donato augura a Nicola Bedin di continuare la propria avventura professionale con il massimo della soddisfazione.