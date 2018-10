Gruppo Una, maxi hotel da 187 camere in Porta Nuova a Milano

Un maxi hotel da 187 camere con suite modulabile da mille metri al tredicesimo piano, suddivisibile in cinque camere ciascuna con piscina privata: è il progetto del primo albergo milanese del Gruppo Una, di proprietà Unipol, che vedrà la luce tra il 2020 ed il 2021 nell'area di Porta Nuova. La presentazione di Gruppo Una è avvenuta negli scorsi giorni ed è figlia della unione delle due catene alberghiere Atahotels e Una Hotels & Resort. Messe assieme, hanno dato vita al primo gruppo di hotellerie d’Italia. Il successivo piano di riorganizzazione e rebranding, come spiega Pambianconews.com, ha avuto come esito una nuova brand identity fondata su tre marchi. Il primo, Una Esperienze, raggruppa le attuali 9 strutture di fascia più alta (4 e 5 stelle); Unahotels dispone di 23 strutture adatte all’accoglienza di una clientela business, commerciale e alla gestione di eventi; Unaway comprende 8 strutture collocate sulle grandi arterie nazionali e si presta in futuro allo sviluppo di formule diverse dalla gestione diretta.

“Oggi – ha spiegato il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio – siamo all’apice di un anno e mezzo di lavoro e possiamo considerarlo il punto zero per la partenza di un grande gruppo. Il nostro azionista ha deciso di separare asset management dalla gestione e ci ha consegnato questa mission: portare l’eccellenza dell’ospitalità nel made in Italy in Italia. Partiamo da 40 alberghi situati in 22 destinazioni e 10 regioni d’Italia, con l’obiettivo di crescere e di acquisire nuove strutture”.

La struttura milanese sorgerà nei locali dell'ex The Big di via Carlo de Cristoforis: “Uno spazio che pochi oggi possono vantare in centro città, anche per la presenza al suo interno di un meraviglioso giardino dove troveranno posto un fine restaurant, un bistrot e un bar con spazio all’aperto. Vogliamo farlo diventare il miglior 4 stelle di Milano”, afferma Gaggio.