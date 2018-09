Guardia di Finanza Milano: De Braco subentra a Kalenda

Cambio della guardia al comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, dove dopo tre anni lascia il generale di brigata Paolo Kalenda, chiamato a Roma per aiutare sul campo il ministro dell'Economia. Al suo posto a Milano arriva il generale di brigata Stefano Cosimo De Braco, dal comando generale del Corpo. La cerimonia interna si è svolta ieri alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Piero Burla. Kalenda ha rivendicato un triennio di "risultati straordinari in tutti i settori operativi, in un contesto territoriale considerato dal corpo di primaria importanza".