Guarischi si costituisce in carcere. Deve scontare 4 anni per corruzione

di Fabio Massa



Si sarebbe costituito in carcere, Massimo Guarischi. L'ex consigliere regionale lombardo - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - si è recato a Brescia per scontare la sua pena. Costituendosi in carcere appena tornato dall'estero, dove stava lavorando come dirigente per una grande azienda. Guarischi aveva chiesto una grazia parziale al Presidente della Repubblica, a settembre, per ridurre la pena detentiva di una decina di giorni e così poter scontare la pena residua di 4 anni chiedendo l'affidamento in prova ai servizi sociali.



