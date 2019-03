Guasto sulla M5: circolazione rallentata in entrambe le direzioni

Inizio di settimana da dimenticare per molti lavoratori. A causa di un guasto la circolazione sulla metropolitana lilla è rallentata in entrambe le direzioni.

Sul sito ATM si legge "Abbiamo modificato la circolazione dei treni tra Garibaldi e Zara per riparare un guasto. In questa tratta viaggia un treno che fa avanti e indietro per garantire il servizio. A Garibaldi e Zara, per proseguire il viaggio, scendete e cambiate binario. Se vi trovate nella stazione di Garibaldi M5 e dovete andare a Bignami, in alternativa considerate anche M2 + M3 cambiando a Centrale e poi a Zara. Se invece dovete andare a S.Siro considerate anche M2 + M1 cambiando a Cadorna e poi a Lotto. Se siete su M2 e dovete andare a Zara, invece che a Garibaldi, cambiate a Centrale FS con M3. Tra Zara e Garibaldi in alternativa considerate anche il tram 33. Tra Garibaldi e Monumentale considerate anche il tram 10. Considerate maggiori tempi di percorrenza su tutta la linea. Seguite le indicazioni a bordo treno e del nostro personale. Ci scusiamo per le maggiori attese nelle stazioni."