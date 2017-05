Guida l'auto "per gioco": 15enne investe e uccide la madre a Legnano

Sale per gioco sull'auto di famiglia per provare a parcheggiarla, ma finisce per investire la madre uccidendola: la tragedia che ha come protagonista un ragazzo di 15 anni è avvenuta a Legnano. La donna, 54 anni, è morta oggi in ospedale dopo essere stata in coma per dieci ore. Il giovane avrebbe inserito la retromarcia nel cortile della palazzina in cui vive, ma non si sarebbe accorto della portiera rimasta aperta, che ha colpito la madre, caduta a terra picchiando la testa. La procura di Busto Arsizio dovrà decidere se procedere per omicidio colposo nei confronti del ragazzino. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi della donna.