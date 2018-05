Guida come un pazzo con lo scooter. La pubblicità choc dei drivers. VIDEO

Guida come un pazzo con lo scooter. La pubblicità choc dei drivers Legal Delivery

Semafori rossi "bruciati" a ripetizione, inversioni a U, pedoni sfiorati per pochi centimetri, sorpassi azzardati nel traffico. Il video vorrebbe celebrare la rapidità nell'effettuare la consegna da parte dei propri driver, ma gli effetti paiono essere piuttosto quelli di un perfetto manuale del motociclista indisciplinato.

Si tratta di un filmato, apparentemente realizzato nel giugno del 2017 ma uploadato su Youtube solopochi giorni fa, con cui la società Legal Delivery, che effettua consegne di cannabis legale a Milano, mostra uno dei propri driver in azione attraverso una telecamera in soggettiva. Le immagini farebbero sobbalzare qualsiasi ghisa, ma sono anche i semplici utenti di Youtube, attraverso i commenti al video, a manifestare tutta la loro perplessità per una pubblicità che rischia di trasformarsi in un autogol: "Il codice della strada per loro non esiste?", chiede qualcuno. Un altro aggiunge: "Se volete avere i driver più veloci andate in pista. In città rispettate il codice della strada". Ed ancora: "Imbarazzante... ma se mettono sotto qualcuno date un bonus o cosa?"

Nella presentazione del video, Legal Delivery avverte: "Non imitateli!! Sono selezionati, formati ed istruiti per correre in ogni condizione e in ogni città d'Italia". Ma non per rispettare il codice della strada, a quanto pare...