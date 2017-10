"Ha abusato di una bambina": la polizia diffonde le foto del sospettato



La questura di Milano, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha diffuso l'immagine della persona sospettata di essere l'autore della violenza sessuale subita da una bimba delle scuole elementari avvenuta l'11 settembre scorso in via Bramante.



L'uomo, considerato il principale sospettato, è stato inquadrato più volte mentre arriva sul posto da via Sarpi, dove è stato inquadrato, e si allontana. La violenza è avvenuta in un condominio. Tra i trenta e i quarant'anni, di corporatura media, magro, è alto circa 1.80 metri, ha i capelli radi, le orecchie sporgenti. Al momento dei fatti indossava una maglietta a maniche lunghe nera, jeans e scarpe nere. Non ha problemi nella camminata, anche se agli investigatori della squadra mobile ha colpito il suo modo di muovere le gambe, con passi lunghi.