"Happy Natale Happy Panettone" a palazzo Bovara, con Sala e Sangalli

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Sabato 14 dicembre a Palazzo Bovara, alle ore 9, "Il Panettone si racconta. Tradizione, ricordi e futuro". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli dialogano con i giovani insieme allo chef Alessandro Borghese, al panificatore Matteo Cunsolo e al pasticcere Luigi Biasetto. L’incontro è aperto a tutti i giovani. Domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara, alle ore 11, premiazione della finale del concorso “Artisti del Panettone” con i 12 pasticceri in gara e personaggi dello spettacolo. Natale classico con il panettone protagonista per il 73%, sostenibile con regali confezionati in materiali riciclabili per il 61%, trendy grazie alle candele in tavola per il 52% e agli alberi di Natale monocolore per il 43%, alternativo con lasagne vegetariane per il 33%, in viaggio per il 36% che sceglie l’Italia e le capitali europee, sognando le Maldive. È il quadro che emerge dall’indagine promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children”. “Happy Natale Happy Panettone”, festa a Palazzo Bovara il 14 e 15 dicembre. “l’evento è realizzato da Confcommercio Milano (con le associazioni aderenti) e dal Comune di Milano, in collaborazione con MN Holding, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani, Artisti del Panettone, Bit, Homi e Tuttofood e ha il patrocinio di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Regione Lombardia. Degustazioni a Palazzo Bovara, corso Venezia 51 (MM1 Palestro), sabato 14 dicembre (dalle 9 alle 19) e domenica 15 dicembre (dalle 10 alle 19). La grande festa del panettone artigianale per le famiglie. Degustazioni nel cortile e tavole imbandite per il Natale al primo piano. Apertura gratuita al pubblico. Novità per lo stile sulla tavola di Natale, per il 52% le candele, per il 24% le decorazioni commestibili, per il 22% le corone natalizie. Sostenibilità e materiale riciclato nella confezione dei regali per il 61%, per addobbi per il 33%, per tavola e segnaposti per il 32%. Per la casa a Natale i trend sono gli alberi di Natale monocolore per il 43% e il presepio illuminato per il 38%, ma anche addobbi sospesi per il 32%. Cibi classici, sulla tavola di Natale non possono mancare panettone (73%) e tortellini in brodo (44%), ma anche pandoro (33%), cappone (16%). Cibi alternativi, sulla tavola di Natale non possono mancare lasagne vegetariane per il 33%, sushi per il 14%, pandoro al farro per il 13%. Il veglione di Capodanno a casa per il 70%, al ristorante o in piazza per il 15%. Viaggio per le feste, il 36% spende un budget per viaggiare, intorno ai mille euro per circa uno su dieci con punte oltre i 2 mila euro per il 5%. Prime mete l’Italia e le capitali europee. Circa uno su dieci viaggia in Italia. Circa uno su dieci viaggia nelle capitali europee e sceglie Parigi, Londra, Copenhagen, Praga. In viaggio, se potesse esagerare il 38% andrebbe alle Maldive e il 35% in Lapponia lungo i sentieri di Babbo Natale. “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano con l’Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo. Sono circa 150 i pasticceri e i panettieri di Milano, Monza Brianza e Lodi che aderiscono. Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale.