Hard Candy Fitness Milano al fianco delle donne con la RUN4ME LIERAC

Hard Candy Fitness Milano ospiterà la RUN4ME LIERAC, l’atteso programma di allenamento dedicato alle donne che porterà un’onda rosa a Milano da gennaio a luglio 2017.



Hard Candy Fitness è un marchio globale di fitness di lusso creato nel 2009 dall’icona del pop femminile Madonna, da sempre appassionata di sport e di attività fisica. Hard Candy Fitness Milano metterà a disposizione delle partecipanti la propria struttura di Piazza della Repubblica e si occuperà dell’organizzazione di 7 appuntamenti esclusivi dedicati al fitness indoor. Le uscite di running avranno invece luogo ai Giardini Montanelli.



Gli appuntamenti conteranno sulla presenza di due fantastiche trainers e motivatrici, che grazie alla loro esperienza apporteranno entusiasmo ed energia al gruppo. Grazie all’entrata nel progetto di HCF, si aggiungerà come trainer Caterina Cesco Frare, ex atleta della nazionale, istruttrice di atletica leggera e runner trainer Hard Candy Fitness Milano, mentre è confermata anche quest’anno la madrina e trainer del progetto Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona.



Il nuovo calendario di RUN4ME LIERAC a Milano prevede un appuntamento ogni sabato mattina dal 21 gennaio all’8 luglio per un totale di 20 appuntamenti, 13 dedicati al running e 7 al fitness (con corsi esclusivi tra quelli ideati dal personal trainer di Madonna Craig Smith come Breathe Kombat, Antigravity®, Barrè, Engine e allenamento funzionale, all’interno del Club Hard Candy Fitness Milano).



Per ulteriori informazioni, per iscriversi al programma di training RUN4ME LIERAC e per consultare il calendario completo degli allenamenti, visitate il sito internet: www.run4me.it e www.hardcandyfitenssmilano.com