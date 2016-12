A Natale adotta un Piersilvio. La satira irriverente di I Hate

Questo bambino passera' un Natale molto triste. E' stato abbandonato dal papa', che non intende più versargli la paghetta dopo che lui ha bruciato quei 2, 3 miliardi di Euro del suo patrimonio.



E' stato abbandonato dalle sorelle, che per colpa sua ora rischiano di ritrovarsi con un sacco di tempo libero che non sanno come impiegare. E' stato abbandonato dai colleghi, che sempre per colpa sua rischiano il posto di lavoro. Ed e' stato abbandonato dagli amici, che dopo avergli leccato il posteriore per decenni ora non rispondono più alle sue chiamate e anzi, lo scherniscono alle macchinette del caffe' di Viale Europa 48.



Questo bambino, insomma, ha bisogno di te. A Natale fai una buona azione. Adotta un Piersilvio.