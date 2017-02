Brandizzare la Madonnina. Ecco l'ultima della Fashion Week. I HATE

Per festeggiare l'inizio della fashion week il Comune ha lanciato una nuova iniziativa destinata a far discutere.

Dopo aver cambiato il look alla Piazza, è arrivato il momento di cambiare look al simbolo milanese per eccellenza: la Madonnina. Ecco le proposte al momento al vaglio per una vera Madonnina della Madonna, brandizzata dalla testa ai piedi:

- La Madonnina griffata Dolce e Gabbana, in elegante bikini a due pezzi. Una Madonnina che come Milano osa... eccome se osa...



- La Madonnina griffata Valentino, in abito rosso come uno dei due colori della bandiera del Gran Ducato di Milano



- La Madonnina griffata Armani, con un lungo e castigato abito da sera, chiaro rimando alla sobrietà meneghina.



- La Madonnina griffata Robe di Kappa, una Madonnina in divisa calcistica con immediato rimando allo sport che ha fatto grande la nostra città.

Quattro stilisti italiani, quattro proposte moderne ma rispettose della tradizione, per un restyling che al Comune non costerà assolutamente nulla e anzi, permetterà di cambiare gratis gli zerbini negli Assessorati.

Voi che ne pensate? A quale di queste Madonnine Brandizzate "siete già affezionati"?

Non perdete tempo e fatelo subito sapere al Sindaco Peppino!