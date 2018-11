Hermès, dal 23 al 25 novembre apre il Carré Club

Hermès Carré Club, a Palazzo Bovara dal 23 al 25 novembre

Hermès Carré Club invita a vivere un'esperienza indimenticabile, fatta di libera esplorazione e gioia collettiva. A partire dalla reception, dove gli ospiti effettuano il check-in e ricevono la tessera associativa, e attraverso le successive stanze in cui si articola il Club, questo luogo dinamico, punto di incontro e coinvolgimento collettivo, rende omaggio all’amato carré in seta.

Vera fonte di ispirazione, il carré viene interpretato in modalità che sorprenderanno anche il più appassionato tra gli affezionati. Qui, in uno scenario che evoca ora un club, ora il laboratorio di un artista o un appartamento privato, si darà spazio al divertimento e all’evasione. Evento itinerante, dopo il lancio a New York a settembre 2018, seguito dalle tappe di Toronto, Singapore e Los Angeles, Carré Club arriva per la prima volta in Europa, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2018.

Un Club aperto al pubblico dalla mattina alla sera, luogo di costante produzione creativa dedicato a visitatori di ogni generazione. Ideato da Bali Barret, Direttore Artistico delle collezioni donna Hermès, Carré Club invita a superare i confini del carré per un’esperienza coinvolgente alla scoperta della cultura della maison, in un insieme armonioso di arte e artigianalità, creatività ed heritage.



Carré Club a Milano sarà un percorso esplorativo e interattivo che si snoderà attraverso le seguenti esperienze:

Carré Check and Click: i visitatori si registrano alla reception e ricevono la loro tessera (Carré Check). Dopo lo scatto di un ritratto ufficiale si può entrare nel club (Carré Click).

Carré-OK: un salotto ludico con una piccola sala di registrazione rivestita di seta colorata diventa il karaoke dove cantare a ritmo di brani abbinati ai carré.

Carré Stories: poiché i carré parlano da soli, ecco la girl-room dove ascoltare le loro voci. Nella camera della giovane fan della seta si potranno origliare messaggi registrati. Dai segreti agli aneddoti, dalle verità alle finzioni, ogni voce ricorda che i carré sono custodi di memorie e storie.

Carré Café: non il solito break, il menu del bar proporrà un “Carré caffè” e altre specialità sul tema del carré.

Carré Studio: l’epicentro artistico del Club, un autentico atelier dove designer e artisti del carré lavoreranno dal vivo, in tempo reale. I visitatori sono invitati a interagire con gli artisti all’opera. Potranno partecipare al lavoro di Gianpaolo Pagni, esperto nella creazione di timbri personalizzati, che per l’occasione stamperà nuove illustrazioni direttamente sui carré in seta. Potranno essere i soggetti del lavoro di Cyrille Diatkine, partecipando al suo Sketchomaton - una sessione rapida di ritrattistica (e sì, potranno tenere il ritratto!). Alice Shirley, che ha un talento istintivo nell’interpretazione realistica di animali, condividerà il suo processo creativo. Liz Stirling darà vita a piccoli oggetti utilizzando ritagli di seta. Ugo Gattoni e Jean-Simon Roch creeranno e animeranno una serie di disegni che hanno come protagonista Mino, personaggio ricorrente nelle loro opere. Infine, lo stile inconfondibile dell’artista francese Pierre-Marie porterà la sua energia pulsante in questo incredibile atelier di artisti. Durante il percorso che conduce al Carré Studio si potrà anche lasciare il proprio segno dando il nome a uno dei 75.000 colori pubblicati sulle pareti del corridoio: tante sono le sfumature utilizzate da Hermès dal 1937, anno di nascita del primo carré della maison.

Carré Mania: non chiamateli souvenir! In questo gift-shop si potrà acquistare la capsule collection Hermès Carré Club, con foulard in edizione limitata, solo per i soci del Club.

Carré Cut: entra nel tempio della trasformazione, dove la bellezza non ha misure ma ha una sola forma, il carré. Qui si potrà giocare con il proprio look e ognuno potrà valorizzare il suo lato migliore.