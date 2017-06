Abbiati torna al Milan e trova il caso-Donnarumma: sliding doors

di Lorenzo Zacchetti



Donnarumma è nato un mese dopo l'esordio in A di Abbiati, che nel suo primo anno da titolare ha portato il Milan allo Scudetto, nell'anno del Centenario. Oggi Gigio ha 18 anni e tutto da dimostrare, il Milan ne ha 118 ed è stato “il club più titolato al mondo” eppure è proprio il giovane pupillo di Mino Raiola a fare il prezioso. Non è l'unica curiosa coincidenza che lega il giovane portiere al suo illustre predecessore.



Il 13 maggio del 2016, al termine della partita con la Roma, Abbiati aveva detto addio al calcio salutando il pubblico di San Siro. Tra i più commossi nell'abbracciarlo c'era proprio Donnarumma, pubblicamente indicato come erede da parte del portiere al quale si ispirava da bambino, già allora tifoso rossonero.

Il distacco tra Abbiati e il Milan è durato un solo anno. Lo scorso 14 giugno l'ex portiere è tornato in società con il ruolo di team manager. Dopo diverse ipotesi (Maldini, Albertini, Leonardo...) è lui il simbolo della vecchia guardia che la nuova proprietà del Milan ha voluto portare a bordo del progetto guidato da Fassone e Mirabelli. Un progetto che, evidentemente, non gode della piena fiducia di Mino Raiola.