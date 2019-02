Da Knasmüllner a... Carlo Ancelotti 35 ex interisti che nessuno ricorda

IN COLLABORAZIONE CON ANTACALCIO – Forte dell'1-0 conseguito a Vienna, l'Inter ospita a San Siro il Rapid di Christoph Knasmüllner. Il centrocampista austriaco è un ex nerazzurro: anche se nessuno se ne ricordava fino al sorteggio della Europa League, otto anni fa ha vestito la maglia dell'Inter. Ma non è certo l'unico caso di ex nerazzurri sperduti nell'oblio: ne abbiamo scovati 35 davvero pazzeschi... e c'è pure Carletto Ancelotti! (Foto: calcio.com/Wikipedia/Storia della Roma) Tu quanti di questi ex riesci a ricordare? GUARDA LA GALLERY