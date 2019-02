Da quando Baggio non gioca più… Un Inter-Bologna da Amarcord

La sfida tra Inter e Bologna non può che richiamare alla mente il ricordo di uno dei più grandi calciatori italiani di ogni tempo: Roberto Baggio. “Il Divin Codino” ha indossato sia la maglia nerazzurra che quella rossoblu e proprio a Bologna si è rigenerato dopo il periodo in chiaroscuro a San Siro, riconquistando un posto in nazionale per Francia '98. Trascinatore azzurro in tre mondiali, Baggio si è fatto amare da tutti i tifosi italiani e la sua carriera merita di essere ripercorsa, squadra per squadra. GUARDA LA GALLERY