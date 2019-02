Dall’Inter cinese al Milan in bianco, 30 maglie “cult” del calcio italiano

IN COLLABORAZIONE CON ANTACALCIO - Contro il Bologna, l'Inter ha utilizzato una maglia davvero particolare, con i nomi dei giocatori scritti con caratteri cinesi. Un omaggio al Capodanno cinese, celebrato anche nella metropoli meneghina, ma soprattutto una decisa strizzata d'occhio a un mercato di enorme interesse e non soltanto per la proprietà asiatica del club nerazzurro. La scelta non ha portato molta fortuna a Icardi e compagni, sconfitti a San Siro, ma le maglie sono comunque un unicum da collezione, così come altre considerate veri e propri feticci da parte degli appassionati. Vediamo la “Top 30” delle divise indimenticabili, limitandoci alle squadre italiane.