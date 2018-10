È Derby, ma se Inter e Milan fossero una squadra sola? È già successo...

di Lorenzo Zacchetti

Chi tra Inter e Milan arriverà per primo a quota 300 gol? Chi firmerà la storica rete? Il traguardo è davvero dietro l’angolo, perché nella storia del derby meneghino l’Inter ha totalizzato a 299 reti e il Milan 297. I nerazzurri sono in leggero vantaggio anche nel bilancio totale della stracittadina: 78 i successi della Beneamata, 76 quelli dei cugini rossoneri e 67 i pareggi, nelle 221 partite ufficiali sin qui disputati. Ma se la rivalità tra Inter e Milan è un tratto distintivo del nostro calcio, non tutti sanno che le due squadre milanesi hanno giocato anche a ranghi unificati. E non una volta sola, ma in ben 22 occasioni! Se il ricordo di questa esperienza si è dissolto nel tempo è perché sono ben 36 anni che la “mista MilanInter” non scende più in campo, ma procediamo con ordine.

La primissima partita di una vera e propria selezione milanese risale al 2 giugno del 1907, quando i migliori calciatori della città affrontarono il Grasshoppers. Come è noto l’Inter sarebbe nata (da una costola del Milan) solo l’anno successivo: in questo caso, quindi, non si può parlare di un sodalizio “rossonerazzurro”.

Il suo vero esordio è stato nel 1926, quando la rappresentativa meneghina sconfisse 4-1 una selezione tedesca. Poco dopo, nella stagione 1928/29, il regime fascista costrinse l’Inter a unirsi con la neopromossa Milanese, dando vita all’Ambrosiana: contando anche il Milan, infatti, erano ben tre le squadre di Milano nella massima serie e per limitarne il numero venne imposta una fusione mai del tutto apprezzata dai tifosi.

Il 27 novembre del 1949, per festeggiare i primi 50 anni di vita del Milan, venne formata una “Selezione MilanInter”, che scese in campo contro l’Austria Vienna. Nonostante il successo degli austriaci per 4-3, quella squadra viene ricordata per la sua meravigliosa casacca bianca, cerchiata da una fascia rossonerazzurra: una soluzione semplice ma elegante per mettere in mostra i colori sociali dei due club.

Del tutto diversa la mise adottata il 13 ottobre del 1965, quando la “MilanInter United” affrontò il Chelsea, sotto gli occhi del principe Filippo e agli ordini di un duo di allenatori davvero d’eccezione: Nils Liedholm (Milan) ed Helenio Herrera (Inter). I gol di Angelillo e Peirò siglarono la vittoria milanese per 2-1. Quel giorno la rappresentativa utilizzò una maglia ispirata allo stemma cittadino: bianca con la croce rossa, esattamente come quella che l’Inter avrebbe utilizzato nel 2008, per il suo Centenario, ma con i pantaloncini rossi (l’Inter li avrebbe invece scelti di colore nero).

La maglia bianca con le strisce rossonerazzurre tornò in voga nel 1969, in occasione della partita giocata a Lione per celebrare il gemellaggio tra le due città e portò decisamente bene: Milano vinse 7-1 sul campo dei francesi, con Gianni Rivera mattatore. Unico neo: il malore che costrinse il mitico Peppino Meazza ad allontanarsi dalla panchina durante la partita, lasciando al solo Nereo Rocco la conduzione tecnica della squadra.

Gli ultimi capitoli di questa storia vennero scritti negli anni Ottanta. Il 17 dicembre 1980 la MilanInter United scese in campo a San Siro contro il Bayern Monaco, in un’amichevole organizzata per raccogliere fondi a beneficio dell’Irpinia, colpita da un grave terremoto. Un’occasione unica per vedere nella stessa squadra non solo i fratelli Franco e Beppe Baresi, ma anche Oriali e Collovati, Buriani e Beccalossi, Prohaska e Roberto “Dustin” Antonelli. Proprio quest’ultimo, papà del futuro milanista Luca, segnò l’unico gol milanese e il Bayern di Rummenigge (invece futuro interista) uscì vincitore per 2-1.L'ultima apparizione della “MilanInter United” risale al febbraio del 1982, quando la selezione affrontò due squadre che avrebbero sfidato l'Italia nella fase a gironi del mondiale in Spagna dell'estate successiva: Perù e Polonia. Puma, allora fornitore tecnico dell'Inter, realizzò per l'occasione una maglia azzurra con bordi bianchi sulle maniche. La prima partita vide il Perù imporsi per 2-0, mentre nella seconda uscita la Polonia si impose per 2-1 con i gol di Smolarek e Boniek, approfittando anche dell'assenza dei nazionali: i vari Oriail, Marini, Bergomi, Collovati e Franco Baresi erano stati convocati da Bearzot per l'amichevole contro la Francia degli azzurri “veri”.

Largo quindi a Joe Jordan, lo “squalo” scozzese del Milan, Bachclechner, Piotti, Centi e anche Icardi... Non certo Maurito, che ancora non era nato, bensì Andrea Icardi, centrocampista del Milan e solo omonimo del futuro bomber nerazzurro. Fu Aldo Serena l'autore dell'unico gol segnato dalla selezione in 180 minuti, ma quello era un anno difficile per entrambe le squadre: il Milan retrocesse (per la prima volta sul campo) e l'Inter arrivò solamente quinta in campionato e quindi fuori dall'Europa, riconquistata solo grazie alla vittoria della Coppa Italia che salvò la stagione.

Amichevole – 21 febbraio 1982

San Siro, Milano

MILANINTER UNITED-POLONIA 1-2

Gol: 15' Smolarek (P), 54' Boniek (P), 69' Serena (MI)



MILANINTER UTD: Piotti, Canuti (46' Icardi), Maldera III (46' Baresi I), Pasinato (46' Centi), Bachlechner, Venturi (46' Minoia), Buriani (46' Bagni), Prohaska (46' Novellino), Jordan (46' Serena), Beccalossi (46' Moro), Altobelli (46' Antonelli) - All.: Bersellini - Galbiati



POLONIA: Mlynarczyk, Dziuba, Jalocha, Zmuda, Janas, Ciolek (75' Jecanowski), Matisyk, Majewsky, Boniek, Iwan (54' Palasz), Smolarek - All.: PiechniczekArbitro: Casarin di Milano

