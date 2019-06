Euforia nazionale: le maglie azzurre più belle di sempre - FOTO

di Lorenzo Zacchetti – L'onorevole quarto posto dell'Italia al mondiale Under 20 si inserisce in un mese davvero esaltante per le nazionali azzurre, soprattutto pensando che Pinamonti e compagni hanno mancato l'accesso alla finale solo per una discutibile decisione del VAR, nei minuti conclusivi della semifinale. L'ottima performance della squadra di Nicolato rappresenta il miglior viatico per gli Europei Under 21, che si svolgono per la prima volta in Italia e nei quali vedremo all'opera anche ragazzi come Zaniolo, Barella e Chiesa, già nel giro della nazionale maggiore. Una nazionale, quella di Mancini, a punteggio pieno dopo le vittorie contro Grecia e Bosnia e il cui gioco ha (finalmente) conquistato i tifosi. Ma la vera novità è la passione scatenata dalla nazionale femminile, che dopo l'esordio vincente contro l'Australia ha vinto anche contro la Giamaica, alimentando sogni mondiali che nessuno avrebbe osato fare solo qualche settimana fa. E' una vera e propria euforia azzurra, che vogliamo celebrare con le maglie più belle della storia delle nostre nazionali. GUARDA LA GALLERY