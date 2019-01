Gattuso come Oronzo Canà? Quando il cinema va nel pallone

"Mi sono sentito come Lino Banfi con Aristoteles". Così Gattuso ha commentato il gol di Higuain alla SPAL, che ha consentito all'argentino di sbloccarsi dopo un lungo digiuno. Il riferimento è al famoso film “L'allenatore nel pallone”, nel quale il centravanti Aristoteles soffre di saudade e lo scalcinato tecnico Oronzo Canà lo coccola con una canzoncina in brasiliano maccheronico. I film sul calcio sono autentici cult per gli appassionati. Ecco i 30 casi italiani più famosi. GUARDA LA GALERY