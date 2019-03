Icardi al Milan? È tutto vero! Le incredibili omonimie del derby

Alta tensione nel derby: come se non bastasse la storica rivalità tra Inter e Milan, la stracittadina mette in palio un posto in Champions ed è stata ulteriormente agitata dal caso-Icardi. Le bizze di Maurito (e Wanda Nara) tengono in ansia i tifosi nerazzurri. I rossoneri più grandicelli ricordano però un Icardi decisamente diverso: Andrea, centrocampista del Milan nei primi anni ’80 che oggi dirige l’accademia rossonera a Sidney. Nessuna parentela con il bomber argentino: d’altronde nella storia di Inter e Milan i casi di pura omonimia sono davvero moltissimi. (foto: TuttomercatoWeb/Maglia Rossonera) GUARDA LA GALLERY