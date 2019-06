Il bacio di Aurora e i pregiudizi sconfitti dal calcio femminile

di Lorenzo Zacchetti – Aurora Galli è senza dubbio una delle migliori giocatrici della nazionale di calcio femminile. Autrice fin qui di tre gol, è anche (giudizio personale) la più bella. Evidentemente una donna bella e anche brava in quello che fa è ancora qualcosa che crea confusione: questa foto del suo bacio alla sorella dopo la vittoria sulla Cina ha creato un certo trambusto sul web. E se fosse stata la sua fidanzata? Cosa sarebbe cambiato ai fini di un'impresa sportiva che nessuno pensava potesse durare fino a qui? Contro l'Olanda la squadra di Milena Bertolini si gioca un posto tra le quattro squadre più forti del mondo e a questo punto è lecito sognare, ma in fondo le ragazze hanno già vinto. L'enorme successo del mondiale ha spazzato via i pregiudizi che affliggono il mondo del calcio, soprattutto in Italia. GUARDA LA GALLERY