Inter, il pazzo record di Lothar Matthäus: cinque mondiali e cinque mogli

Per i tifosi dell’Inter, il nome di Lothar Matthäus è ancora oggi un sinonimo di trionfali successi. Il tedesco è stato il leader indiscusso della squadra che ha vinto lo storico Scudetto del 1989, ma anche una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Con la sua nazionale Matthäus è stato il protagonista del trionfo al mondiale di Italia ’90, battendo in finale l’Argentina di Maradona e spianandosi la strada verso il Pallone d’Oro conquistato nel dicembre dello stesso anno.

Eppure, di fronte alle vicende amorose anche un duro come “Lotharone” si è dimostrato vulnerabile come qualunque altro essere umano. A seguito del clamoroso tradimento della quarta moglie Liliana (paparazzata in Sardegna con un aitante amico italiano), l’ex nerazzurro è precipitato in una cupa depressione che gli è costata persino il lavoro.

Ormai sicuro del posto di c.t. del Camerun, Matthäus ha subito un’ulteriore tradimento femminile: “Il presidente mi voleva a tutti i costi, ma quando sua moglie ha appreso la notizia della mia crisi coniugale, ha messo il veto sul mio nome”. In una sequela di eventi davvero nefasti, l’ex campione ha dovuto gestire anche la sofferenza dei propri genitori: “Sono brave persone, gente semplice, che adesso quando vanno a fare la spesa nel loro paesino devono sopportare gli sguardi e le chiacchiere – raccontò al settimanale “Stern” - Mi dispiace davvero perché provano vergogna per loro figlio”.

Anche i ricchi campioni piangono. E Lothar Matthäus è stato senza dubbio uno dei più grandi giocatori al mondo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Affermatosi nel Borussia Mönchengladbach, ha esteso la sua fama a livello internazionale sia col Bayern Monaco (vincendo tre titoli della Bundesliga), sia con la nazionale tedesca, nella quale ha militato per ben vent’anni: dal 1980 al 2000.

Con la “Mannschaft” Matthäus ha vissuto la transizione dalla Germania Ovest alla squadra del Paese riunificato, vincendo gli Europei del 1980 e il mondiale 1990 (entrambi in Italia), ai quali vanno aggiunti gli argenti iridati di Spagna ’82 e Messico ’86, per un totale di cinque partecipazioni alla fase finale della Coppa del Mondo.

In Italia è arrivato nel 1988, acquistato da Ernesto Pellegrini per 5,6 miliardi di lire.

