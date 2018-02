Saul Malatrasi e il doppio triplete, meglio di Mourinho

Per una curiosa coincidenza, Spal e Milan si affrontano con una sola settimana di anticipo sull'80° compleanno del più famoso tra i “doppi ex” di biancazzurri e rossoneri: Saul Malatrasi festeggerà l'importante ricorrenza il 17 febbraio.



Nato nel 1938 a Calto, nella provincia di Rovigo, Malatrasi ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra locale, per poi passare nelle giovanili della Spal e quindi debuttare in Serie A nel 1958, contro la Juventus.



Dopo una sola stagione nella massima serie con la squadra di Ferrara, è passato alla Fiorentina, dove ha vinto Coppa delle Coppe, Coppa Italia, Coppa delle Alpi e Coppa dell'Amicizia italo- francese.



Alla Spal sarebbe poi tornato tra il 1970 e il 1972, per le sue ultime due stagioni da professionista, ma negli anni più belli della sua carriera ha realizzato un'impresa davvero storica: Saul Malatrasi è infatti l'unico nella storia del calcio ad aver centrato il “Triplete” sia con la maglia dell'Inter che con quella del Milan!



Vincere Scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale nella stessa stagione è un traguardo che contraddistingue solo pochi e selezionati grandi campioni, ma farlo per due volte, e oltretutto passando da una sponda all'altra del Naviglio conferisce all'ex terzino un posto d'onore nella storia del calcio mondiale!



Eppure, nonostante questo grandioso risultato, la storia del supercampione Saul Maltrasi non è molto conosciuta dai tifosi di oggi.

