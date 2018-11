Milan: riparte dal Dudelange la caccia all'Europa League

Riparte dal Dudelange l'avventura del Milan in Europa League. Nonostante i suoi numerosi successi internazionali, il club rossonero non ha mai vinto il secondo trofeo europeo, nel quale il calcio italiano ha letteralmente dominato a cavallo tra gli anni '80 e '90. Sono ormai vent'anni che il trofeo non arriva in Italia e, in questo arco di tempo, la Spagna ci ha superato come numero di successi nella competizione. Riviviamo le vittorie delle squadre italiane in Coppa Uefa/Europa League.

Riparte dal Dudelange l'avventura del Milan in Europa League. Nonostante i suoi numerosi successi internazionali, il club rossonero non ha mai vinto il secondo trofeo europeo, nel quale il calcio italiano ha letteralmente dominato a cavallo tra gli anni '80 e '90. Sono ormai vent'anni che il trofeo non arriva in Italia e, in questo arco di tempo, la Spagna ci ha superato come numero di successi nella competizione. Riviviamo le vittorie delle squadre italiane in Coppa Uefa/Europa League.





1976-77 JUVE – La squadra del giovane tecnico Trapattoni vince con una formazione tutta italiana. A Torino i bianconeri prevalgono 1-0 sull'Athletic Bilbao, con gol di Tardelli, e nella battaglia del San Mamès vanno in vantaggio con Bettega, limitando poi il passivo ai due gol di Churruca e Carlos. Il gol in trasferta rende immortale l'elegante seconda maglia dei torinesi, blu con bordini bianconeri (e senza sponsor o loghi). (foto da SportHistoria)





1988-89 NAPOLI – La finale di andata al San Paolo contro lo Stoccarda comincia male, col gol dell'oriundo Gaudino. Maradona su rigore e Careca a tre minuti dalla fine ribaltano il risultato. Al ritorno in Germania, Alemao, Ferrara e Careca portano tre volte in vantaggio la squadra di Ottavio Bianchi, che col 3-3 finale può sollevare la coppa al cielo per la prima volta nella sua storia. (foto da Fanpage).





1989-90 JUVE – E' la prima finale “derby” tra due squadre italiane, ma non sarà l'ultima. A Torino la squadra di Zoff vince 3-1 contro la Fiorentina di Graziani, con i gol di Galia, il provvisorio pareggio dell'ex Buso, De Agostini e Casiraghi. Il ritorno si gioca ad Avellino, per via della squalifica del campo di Firenze, e finisce 0-0 nonostante i tentativi di Roby Baggio, che pochi giorni dopo si accaserà proprio alla Juve. (foto da Wikipedia)





1990-91 INTER – Secondo “derby” consecutivo tra squadre italiane. A San Siro Matthäus su rigore e Berti firmano il 2-0 sulla Roma. All'Olimpico i giallorossi di Ottavio Bianchi vincono 1-0 con gol di Rizzitelli a tre minuti dalla fine, ma non basta: a fare festa sono i nerazzurri di Trapattoni. A un anno dal mondiale di Italia '90, Klinsmann, Brehme e Matthäus gioiscono ancora nella Capitale. (foto da Wikipedia)





1992-93 JUVE – I bianconeri diventano la prima squadra europea ad aggiudicarsi il trofeo per la terza volta, con una netta doppia affermazione sul Borussia Dortmund. Al gol iniziale di Michael Rummenigge nell'andata in Germania rispondono i due Baggio: un gol per Dino e due per Roby. A Torino la doppietta la firma Dino, mentre il definitivo 3-0 lo sigla l'ex Andreas Möller, che poi tornerà a Dortmund per vincere la Champions proprio contro la Juve. (foto da Storie di Calcio – Altervista)





1993-94 INTER – Un anno difficile per i nerazzurri, che si riscattano in Europa battendo per due volte il Salisburgo. Nell'andata a Vienna segna Berti, mentre a San Siro l'unico gol è dell'olandese Jonk. La conquista del trofeo induce la Uefa a concedere alla squadra di Gianpiero Marini una “wild card” per partecipare all'edizione successiva, pur non avendo ottenuto un piazzamento idoneo in campionato. (foto da fcinter1908)





1994-95 PARMA – Quinto successo consecutivo di una squadra italiana, con il terzo “derby” in finale. La Juve, che aveva battuto il Parma sia nella corsa al campionato che nella finale di Coppa Italia, viene sconfitta al Tardini da un gol dell'ex Dino Baggio. Il ritorno si gioca a San Siro, dove la Juve aveva scelto di disputare anche la gara interna di semifinale, ottenendo record di incasso. Bianconeri in vantaggio con Vialli e rete decisiva ancora di Dino Baggio, che consegna la coppa alla squadra di Scala. (foto da Storie di Calcio – Altervista)





1997-98 INTER – Quarto (e ultimo) “derby” italiano in finale, che proprio da questa stagione si disputa con una gara unica in campo neutro. A Parigi, la Lazio di Eriksson viene travolta 3-0, con gol di Zamorano, Javier Zanetti e Ronaldo. Gigi Simoni viene portato in trionfo dai giocatori nerazzurri, che nell'occasione indossano un'iconica maglia a strisce orizzontali grigionere. (foto da fcinternews.it)





1998-99 PARMA – La più forte formazione gialloblu di tutti i tempi fa doppietta, vincendo la Coppa Italia e la sua seconda Coppa Uefa nella finale di Mosca contro il Marsiglia. Crespo, Vanoli ed Enrico Chiesa firmano il 3-0 che, ad oggi, è l'ultimo successo italiano nella storia della competizione, dal 2009 ribattezzata Europa League. (foto da Storie di Calcio – Altervista)