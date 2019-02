Milan: sfida al tifoso Squinzi. Per chi tifano i Re del Calcio?

IN COLLABORAZIONE CON ANTACALCIO – Il Milan ospita il Sassuolo di Giorgio Squinzi, ma è veramente difficile considerare il presidente neroverde come “un avversario”. Il patron del club emiliano e di Mapei non ha mai fatto mistero della sua fede, rossonera come la cover del suo cellulare. E in occasione di un precedente scontro diretto tra Sassuolo e Milan si è spinto fino a definirsi “neutrale”. Non è certo un caso isolato, nel calcio professionistico: molti dirigenti, allenatori e calciatori si sono trovati ad affrontare da avversari la squadra del cuore. (foto: Pianeta Milan/Avvenire/Wikipedia)