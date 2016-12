Nemanja Vidic: la “vida loca” di un rimpianto dell'Inter

di Lorenzo Zacchetti

Che la sua esperienza nell’Inter non sarebbe stata felicissima, avremmo dovuto capirlo dall’inizio. Al suo esordio in A, contro il Torino, Vidic ha provocato un calcio di rigore (molto discutibile) in un contrasto con Quagliarella ed è poi stato espulso per un applauso all’arbitro Doveri. Entrambe le decisioni hanno fatto infuriare Walter Mazzarri, allora tecnico dei nerazzurri, ma un debutto così traumatico è stato solo l’inizio della fine.

I TRIONFI DI VIDIC NEL MANCHESTER UNITED

Nell’estate del 2014, “Vida” era arrivato a Milano suscitando grandi aspettative, giustificate da un palmarès eccezionale. Era infatti reduce da otto stagioni nei “Red Devils”, del quale era anche diventato capitano dopo l’addio di Gary Neville, e dove soprattutto aveva vinto veramente tutto: Champions League, Mondiale per Club, cinque titoli della Premier League, cinque Community Shield e tre Coppe di Lega. Nella stagione 2008/09 aveva sfiorato un’altra Champions League, ma lo United era stato sconfitto in finale dal Barcellona, dopo avere eliminato l’Inter negli ottavi anche grazie ad un gol del serbo. Uno dei 15 messi a segno, in tutte le competizioni, durante la sua esperienza inglese.

LA “VIDA LOCA” IN SERBIA-MONTENEGRO

Se la Premier League è stata la consacrazione del difensore classe ’81, l’Italia era in un certo senso nel suo destino, perché già prima di esplodere era stato ad un passo dalla Fiorentina, che ne aveva compreso le enormi potenzialità. Nato ad Užice, centro amministrativo del distretto di Zlatibor, “Vida” era cresciuto nella Stella Rossa e, dopo un periodo in prestito allo Spartak Subotica, ne era diventato una colonna portante. In tre stagioni a Belgrado, ha vinto un campionato e due coppe nazionali (una della Jugoslavia e una della Serbia-Montenegro). Dal 2004 al 2006 ha giocato nello Spartak Mosca, meritandosi il premio di miglior calciatore serbo, pur militando all’estero.

UN DIFENSORE INSUPERABILE (MA SFORTUNATO)

Nel 2006 aveva firmato per il Manchester, con cui ha debuttato dopo il matrimonio estivo con Ana Ivanović, una studentessa di economia solo omonima della famosa tennista, dalla quale avrebbe poi avuto tre figli: Luka, Stefan e Petar. Prima ancora, aveva fatto parte di una straordinaria linea difensiva che, in tutte le qualificazioni al mondiale tedesco, aveva consentito alla nazionale serba di subire un solo gol (record assoluto). Con tutto il rispetto per gli altri tre titolari di quella difesa – Krstajić, Dragutinović e Gavrancic – nessuno ha mai avuto dubbi sul fatto che fosse proprio “Nema” il punto di forza. Purtroppo per la Serbia, in Germania Vidic non ha giocato nemmeno una partita: squalificato per la gara d’esordio con l’Olanda, si è fatto male ai legamenti del ginocchio in allenamento ed è stato messo fuori causa. Incredibilmente simile il suo destino al mondiale 2010: arrivata in Sudafrica come miglior difesa delle qualificazioni, la Serbia è finita tristemente ultima nel suo gruppo ed è tornata subito a casa!

VIDIC E L’ITALIA NEL DESTINO

Bruciando Pantaleo Corvino sul tempo, Alex Ferguson si è assicurato uno dei migliori europei dell’epoca per soli 7 milioni di sterline.

