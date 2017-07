Nesta a Miami: "Con Maldini, vinco come ai tempi del Milan!"

Paolo Maldini, Riccardo Silva e Alessandro Nesta al Miami F.C.

di Lorenzo Zacchetti

Alessandro Nesta e Paolo Maldini, icone gloriose del Milan, hanno portato il Miami F.C. al primo successo della sua giovanissima storia. Mentre la nuova società rossonera conclude un colpo di mercato dietro l'altro, spingendo i tifosi a sognare un glorioso futuro, le bandiere del suo recente passato continuano a sventolare al di là dell'Oceano.

Con l'ex laziale in panchina e l'ex capitano rossonero al vertice della società, il Miami F.C. ha appena vinto il titolo di Spring Season nella NASL 2017, un trofeo di metà stagione che consente alla franchigia della Florida di accedere alle Final Four per il Soccer Bowl di fine anno.

Non tutti sanno che è stato proprio Paolo Maldini a fondare il Miami F.C. Nel 2015, in società con Riccardo Silva, imprenditore già noto per essere stato CEO di Milan Channel, nonché titolare della MP Silva & Partners.

La prima scelta tecnica dell'ex numero 3 del Milan è stata l'ingaggio del suo ex compagno Alessandro Nesta come “head coach” della squadra che ha l'arancione e l'azzurro come colori sociali.

Il campione del mondo 2006 è arrivato negli Stati Uniti dopo un percorso decisamente ricco di successi. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha indossato la maglia della sua squadra del cuore vincendo uno Scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea.

Nel 2002 è stato acquistato dal Milan per l'impressionante cifra di 31 milioni di euro, dopo che Silvio Berlusconi aveva negato la possibilità di ingaggiare il difensore a quella cifra, con una bugia destinata ad entrare nella storia del calciomercato.

Lo sforzo economico dei rossoneri è stato premiato fin dalla prima stagione, nella quale la squadra di Ancelotti ha vinto sia la Champions League (e Nesta ha segnato uno dei tre rigori di Manchester contro la Juve), sia la Coppa Italia. Nei suoi dieci anni a San Siro, l'ex laziale ha vinto davvero tutto: due Champions, un Mondiale per club, due Supercoppe europee, due Scudetti, due Supercoppe italiane e, appunto, la suddetta Coppa Italia.

Formando con Maldini un muro davvero invalicabile, ha permesso al Milan di praticare un gioco molto offensivo, dando spazio ai vari Pirlo, Rui Costa e Kakà.

