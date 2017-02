Sammer, il Pallone d'Oro contestato che ha rischiato la vita

Mathias Sammer

di Lorenzo Zacchetti

Sono passati vent'anni e qualche mese dall'esito più discusso nella storia del Pallone d'Oro. A ricevere il premio di “France Football” per il 1996 è stato il tedesco Mathias Sammer, piazzatosi davanti al brasiliano Ronaldo (allora ventenne) e al bomber inglese Alan Shearer.

Alessandro Del Piero, vincitore della Champions League e della Coppa Intercontinentale (oltretutto con un suo gol), si piazzò soltanto quarto, scatenando il malumore degli juventini. Analogamente perplessi furono i milanisti (“Se premiano un difensore, perché non Baresi o Maldini?”) e persino gli interisti, che di Sammer avevano un ricordo tutt'altro che esaltante.

Facciamo un altro salto all'indietro, all'inizio degli anni Novanta. Dopo la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione della Germania, Sammer ha lasciato la Dinamo Dresda per trasferirsi allo Stoccarda. La novità più grossa, però, è stato il suo ingresso nella nazionale che aveva appena vinto la Coppa del Mondo a Italia '90: fu proprio Sammer il primo tedesco dell'Est a diventare titolare della squadra riunita, poi seguito da Doll, Thom e Kirsten.

Dopo aver vinto il titolo della Bundesliga con lo Stoccarda, nel 1992 Sammer si trasferì all'Inter: i nerazzurri lo avevano acquistato già un anno prima, per nove miliardi di lire, ma avevano un eccesso di stranieri in rosa. Nella stessa ondata arrivarono Pancev, Shalimov e Ruben Sosa, mentre i tre connazionali di Mathias (Mattheaus, Brehme e Klinsmann) avevano lasciato Appiano Gentile. Così il nuovo arrivato, che in un anno di tempo non aveva imparato nemmeno una parola di italiano, si trovò in enorme difficoltà nell'ambientarsi.

Bagnoli, già sufficientemente provato dal traumatico impatto con “il ramarro” Pancev, non si dimostrò particolarmente accogliente e Sammer finì col giocare appena 11 partite in campionato, segnando quattro gol. Inevitabilmente, a fine stagione decise di tornare in Germania, dove il Borussia Dortmund aprì una nuova fase della sua carriera reinventandolo come libero.

Vinse due campionati, una Supercoppa, la Champions League e l'Intercontinentale, ma soprattutto gli Europei del '96 da uomo-faro della Germania. Fu proprio grazie a quell'impresa che arrivò, sorprendentemente, ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro.

Un uomo fortunato? Per nulla, visto che la sua vita stava per cambiare in maniera drammatica.

