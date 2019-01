Supercoppa Milan-Juve: la ribellione delle donne, come nel film “Offside”

Per una volta Laura Boldrini e Matteo Salvini sono d'accordo. Entrambi hanno protestato contro il

fatto che la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si disputi a Gedda, in Arabia Saudita: al King

Abdullah Sports City Stadium le donne possono entrare solo se accompagnate, nei settori riservati

alle famiglie. Da più parti si chiede alle due squadre più blasonate del calcio italiano di non giocare,

come forma di protesta per una vicenda che sembra tratta dal film “Offside”. Nella ricca casistica

dei film dedicati al calcio, sono diverse le storie riguardanti l'universo femminile. Dopo i 30 film

italiani più belli sul pallone, vediamo le 30 pellicole internazionali sullo stesso argomento.

