Tutti pazzi per il Mondiale femminile. La Top 10 delle maglie - FOTO

di Lorenzo Zacchetti – Già qualificate agli ottavi, le azzurre sfidano il Brasile per il primo posto nel girone. Arrivati all'ottava edizione, i Mondiali femminili di calcio stanno finalmente ottenendo il successo che da tempo inseguivano. L'entusiasmo per le calciatrici è anche un fenomeno commerciale, a cominciare dalle sponsorizzazioni tecniche. I colossi dell'abbigliamento sportivo si sono dati battaglia per realizzare maglie che possano entrare nel cuore dei tifosi, anche maschi. Come già accaduto nell'edizione precedente del 2015, alcune aziende hanno prodotto le divise anche in taglie più grandi, adatte appunto alla clientela maschile. Se già vediamo sui campetti delle nostre città alcune ragazze con le maglie di Barbara Bonansea e Sara Gama, il fatto che le indossino anche i maschi rappresenta una vera e propria rivoluzione anche culturale: siamo abituati alle tifose che sfoggiano le maglie di CR7 e Messi, ma non al contrario. Ma quali sono le maglie più belle di questo mondiale femminile? GUARDA LA GALLERY