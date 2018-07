Holi Dance Festival, musica e colori all'Ippodromo di Milano

Holi Dance Festival, il festival più colorato dell’estate 2018, fa tappa a Milano all’interno del Milano Summer Festival.

Sabato 14 luglio colorerà con le sue polveri il piazzale dello Sport dell’Ippodromo Snai San Siro dalle 16:00 alle 24.00. Si esibiranno sul palco alcuni tra i DJ più cool del momento inframmezzati da divertenti spettacoli di animazione, per una festa unica nel suo genere animata dal lancio di polveri colorate a ritmo di musica, ogni ora, con un countdown.

In consolle artisti del calibro di:

Il Pagante

Ernia

Datura

Federico Gardenghi

Renee La Bulgara

Rkomi

Astrit Kurtaim b2b Kamy Aksell

PacMan Djs

Ed in più, Discoradio Party con Matteo Epis, Walter Pizzulli ed Edo Munari

Presentatore: Mirkolino da MTV Up.

Costo biglietto: 10,00€

Ingresso sempre gratuito per i bambini sotto 1.20mt di altezza solo se accompagnati dai genitori.

Holi, il festival religioso di origine indiana che si svolge in primavera e che simboleggia la, si è trasformato in Occidente in un vero e proprio evento. In Italia, Holi Dance Festival, promosso da Unconventional Events, è stato consacrato come uno dei festival più innovativi e divertenti degli ultimi tempi, registrando dal 2016 oltre 350.000 presenze ed invadendo con la sua musica e i suoi mille colori arene, parchi, spiagge e piazze di tutta la penisola.