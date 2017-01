Homi, il Salone degli Stili di vita in Fiera Milano dal 27 al 30 gennaio

Homi

Homi, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano, torna dal 27 al 30 gennaio 2017 (e dal 25 gennaio in preapertura per il settore Gift&Events e Festivity) e si conferma una casa ricca di tendenze aperta al mondo. Punto di riferimento per le aziende di tutti i comparti, la manifestazione vede la presenza di 1.500 Espositori, di cui il 21% proveniente da 38 Paesi esteri, tra cui Spagna, Francia, Germania, India e Corea del Sud sono maggiormente rappresentati.

A Homi saranno numerose le iniziative dedicate alle tante espressioni di stile, con un layout studiato per offrire una fruizione immediata dei vari temi, caratterizzati anche dalle aree Welcome di ogni padiglione, che costituiranno già di per sé, momenti pensati per rendere unica l’esperienza di visita. Ma in manifestazione, le idee e i suggerimenti dei nuovi “influencer” dello stile si concretizzano anche in installazioni , spazi a tema e laboratori di ricerca su forme e materiali.

Una grande novità a partire da questa edizione di Homi sarà Homi Trends, un originale focus espositivo dedicato alle tendenze individuate da Homi insieme a WGSN, l’importante Società leader a livello internazionale in ricerche e analisi di mercato, anticipazioni e studi delle tendenze nei settori del design e della moda.

Le nuove direzioni dello stile saranno messe in scena come in un teatro, svelate e scoperte in uno spazio pensato per rappresentare concretamente gli ideali e i canoni estetici oggi più diffusi. Un percorso suggestivo, destinato ad arricchirsi e crescere edizione dopo edizione, che oggi dà corpo a tre interessanti declinazioni dell’oggettistica: Earthed, con i prodotti dedicati alla naturaltà, Design Matters, con le più interessanti soluzioni materiche e Italianess, dimensione che declina il Made in Italy in una concezione più ampia e contemporanea.

Per condividere con gli operatori questa importante ricerca sulle nuove tendenze, l’indagine di WGSN sarà presentata a Homi in un seminario specifico dal titolo Key Lifestyle Trends 2017/2018 by WGSN Mindset: retailers, progettisti, creativi e architetti potranno così trovare risposte concrete e ispirazioni di grande interesse per la loro attività.

Tra le tante tendenze che stanno cambiando la vita quotidiana ci sono, poi, quelle legate all'evoluzione della tecnologia, sempre più presente anche nelle case, negli oggetti che le arredano e negli accessori. L'immaginario tecnologico è così protagonista nella sezione Homi Start che metterà ancora una volta in mostra esempi concreti del rapporto sempre più stretto tra design e tecnologia, tra bellezza vissuta attraverso gli oggetti e condivisa mediante i social network. Alle aree espositive si aggiungeranno poi numerose iniziative esperienziali che animeranno ogni settore di Homi, dalla Tavola al Tessile all’Accessorio Moda, dalle profumazioni d’ambiente, con il percorso Olfactory Gallery, al Satellite Kid Style, con uno spazio sperimentale in cui si raccontano le tante sfumature della sensorialità tipica dei più piccoli.

Non mancheranno, poi, le mostre: “La Magnifica Forma” , evento di ricerca e sperimentazione dedicato all'interazione fra Made in Italy e Patrimonio Artistico, che affronta in questa edizione il tema del rapporto fra design e territorialità, e “Scatenata” evento del satellite Fashion & Jewels che racconta quanto la forma della catena sia sempre stato un elemento molto presente tanto nei gioielli antichi quanto in quelli contemporanei.

Creatività e rinnovamento coinvolgono anche il settore di Homi dedicato alla persone, con Homi Fashion&Jewels che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale nel settore del bijou e dell’accessorio moda, senza dimenticare le sperimentazioni e la ricerca, raccontate nelle sezioni di Homi Sperimenta e da altri nuovi progetti, come quelli proposti da Artisanal Intelligence, con particolare attenzione al processo creativo che viene raccontato e messo in mostra.

Un’edizione all’insegna della ricchezza dell’offerta, ma anche dell’internazionalità, quella che sta per cominciare. Accanto all’ampia presenza di compratori stranieri attesi, Homi ospiterà circa 1.600 buyer altamente profilati, di cui 75% esteri: sono trader di grandi department store, catene di negozi, architetti, designer, distributori della grande distribuzione, retailer, provenienti da tutto il mondo, grazie anche alla importante collaborazione con ITA-ICE che prosegue già da alcune edizioni con importanti risultati, soprattutto sui mercati stranieri più sensibili alle proposte presenti in manifestazione.

Visiteranno la manifestazione anche molte delegazioni mai giunte prima come quelle che rappresentano Vietnam, Panama, Paraguay, Iraq, Romania, Palestina, Regno Unito. Tra le compagini più importanti la delegazione Usa che, con circa 70 aziende, è cresciuta del 40% rispetto alle precedenti edizioni; la delegazione che rappresenta il Sud America e comprende Colombia, Messico, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Cile, El Salvador, Panama, Nicaragua; la Delegazione Indiana, in crescita del 20%.

Una finestra sul mondo e sulle tendenze che evolvono, HOMI si completerà con momenti di formazione su temi di interesse sia per le aziende espositrici che per i visitatori. Dai workshop ai convegni, dalle tavole rotonde ai talk show , tanti sono i momenti di incontro per scoprire nuove idee spunti per affrontare meglio il mercato e le attività di business.