HOMI il Salone dello Stile di Vita di Fiera Milano. Foto

Sono 26.433 le imprese che in Lombardia operano nei settori legati alla casa, tra mobili e complementi di arredo, accessori per la cucina ed elettrodomestici con 154 mila addetti. Sono concentrate tra Milano (9mila con 69 mila addetti), Brescia e Monza e Brianza (oltre 3mila con circa 16 mila e 17 mila addetti), Bergamo (quasi 3 mila con 16 mila addetti), Varese e Como con oltre 2mila (con 9 mila e 8 mila addetti). Un settore da circa trenta miliardi di business all’anno in Lombardia, di cui circa quindici a Milano.

In Italia se ne contano 197 mila con 702 mila addetti. In Italia prima Roma con 14mila imprese e 33 mila addetti, poi Napoli con 13mila imprese e 23 mila addetti e Milano con 9mila imprese e 69 mila addetti. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati registro imprese – Infocamere al terzo trimestre 2017.

Specializzazioni in Lombardia. Come quota di imprese rispetto al totale dei casalinghi sul territorio, a Cremona e Lecco sono specializzati nella fabbricazione di prodotti in vetro, a Sondrio nella lavorazione della pietra, a Lecco e Brescia nella lavorazione di oggetti in metallo, a Como nella fabbricazione di mobili, a Mantova e Pavia in ferramenta, a Sondrio e Mantova in vendita di mobili.

Settori dei casalinghi in Lombardia. Nell’industria prevalgono la fabbricazione di oggetti in metallo, con circa 4mila imprese, di mobili con 2mila, gioielleria, vetro e taglio pietre con circa mille. Nel commercio al dettaglio 4mila negozi di mobili, 3mila ferramenta, quasi 2mila negozi di tessili e quasi 2mila di argenteria-gioielleria.

HOMI. Dal 26 gennaio a Rho HOMI il Salone dello Stile di Vita di Fiera Milano.



Qui le tendenze sono di casa: HOMI, Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano, che torna dal 26 al 29 gennaio 2018 con una ricchissima proposte espositiva che conferma i trend del momento e lancia le mode che caratterizzeranno i settori casa e persona nella prossima stagione.

Serialità e pezzi unici, grandi aziende e nuovi creativi, artigianato tradizionale di eccellenza e innovative tecniche di produzione. Un’edizione all’insegna degli opposti che si attraggono, grazie alle creazioni e ai prodotti delle aziende in mostra, rappresentate da società internazionali, ma molto più spesso da piccole realtà dotate di grandi potenzialità creative.

Un’ occasione importante per scoprire l’evoluzione degli accessori per la casa e anticipare le tendenze che saranno protagoniste nei prossimi mesi. Dai materiali alle forme, dai colori alle destinazioni d’uso, ogni prodotto, a HOMI diventa un esempio vivo di creatività, fantasia, cultura.

Una mostra che conferma l’attenzione all’artigianato di eccellenza, ma anche all’innovazione dei designer emergenti.

Protagonisti di questa edizione 1.463 espositori di cui 25% esteri, provenienti da 39 Paesi, tra i quali Spagna, Francia, Germania, Grecia, India sono le nazioni maggiormente rappresentati.

Italiane o straniere, queste realtà trovano nel Salone degli Stili di Vita un appuntamento di riferimento per presentare i propri prodotti, grazie anche alle tante aree tematiche ed eventi speciali della manifestazione, pensate per valorizzare le molteplici tipicità produttive del design italiano ed internazionale.

A HOMI spazio infatti per tutti i sensi del vivere la casa: dalla sperimentazione delle profumazioni più piacevoli, alle sensazioni tattili e visive offerte da tessuti e tessili per la casa, con le collezioni più attuali, fino al mondo del tableware con le novità per tavola e cucina.

E poi le interessanti aree Creazioni e Creazioni Design che sono da sempre officina di innovazione e propongono le intuizioni dei giovani designer che puntano sempre di più a stupire e a reinventare gli oggetti d’uso quotidiano Si rinnovano, tra gli altri, lo spazio Kids Style, dedicato alla casa vissuta dai più piccoli, mentre il meglio della produzione internazionale sarò protagonista negli spazi tematici ispirati alla tradizione europea e medio-orientale.

L’edizione di gennaio si conferma anche laboratorio di idee e osservatorio sul costume che cambia. Molto attesa è la presentazione delle ricerche, realizzate in esclusiva per il Salone degli Stili di Vita, che fotografano tendenze di stile e abitudini di consumo.

DOXA, il prestigioso istituto italiano di ricerche e indagini statistiche, presenterà un’indagine , realizzata in esclusiva per salone degli stili di vita, sui modi di vivere la casa e sulle abitudini di consumo.

La ricerca, che sarà presentata in anteprima ad HOMI, al domenica 28 gennaio, si preannuncia ricca di spunti per comprendere il mercato, ma soprattutto la cultura del vivere.

Arriva invece al terzo anno l’esplorazione sulle tendenze di WGSN - società leader a livello internazionale in analisi di mercato e studi delle tendenze nei settori del design e della moda. Come nelle scorse edizioni, alle categorie concettuali emerse dalla ricerca saranno presentate all’interno dello spazio HOM TRENDS, che quest’anno trasformerà le tendenze in esperienze immersive oltre che ospitare incontri dedicati. (venerdì 26 e sabato 27, alle ore 11 e alle 15.)

Ricco di knowhow e attento ai nuovi trend, HOMI rimane comunque principalmente una piattaforma concreta per il business delle aziende.

Il Salone degli Stili di Vita è pronto infatti ad accogliere una platea di operatori internazionali ed ai visitatori attesi si aggiungeranno operatori altamente profilati, identificati da Fiera Milano con la collaborazione con ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – nei paesi target indicati dalle aziende espositrici.

Quest’anno in particolare saranno presenti delegazioni in arrivo da Egitto, Hong Kong e dalla Corea del Sud ; si consolidano poi le presenze che rappresentano il Sud America e comprendono Argentina, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Panama, e si confermano buyer dai paesi Russia, Cina, Taiwan, Singapore, Giappone, Portogallo.

Gli operatori maggiormente interessati a Festivity, il padiglione che HOMI dedica alle decorazioni e alle festività, potranno accedere in manifestazione già dal 23 gennaio; vista l’apertura anticipata, solo per questo settore la manifestazione finirà un giorno prima, il 28 gennaio.

Infine, torna anche quest’anno il format di HOMI in Città, con iniziative pensate per raccontare le storie e i protagonisti di HOMI anche al grande pubblico della metropoli. Per questa occasione, Il Salone degli Stili di vita presenterà la mostra “Conviviando, l’Arte della Tavola tra passato e futuro” dedicata alle più affascinanti espressioni degli oggetti dedicati alla tavola, come meridiana degli stili nella storia.

Dal 25 gennaio al 15 febbraio 2018 a Palazzo Reale, “Conviviando” sarà interpretazione delle mise en place e dell’Arte del Ricevere nei vari secoli.