Hosceltomilano, via alla fase due: appuntamento l'11 gennaio al Politecnico

"Abbiamo raccolto proposte da 150 donne e uomini milanesi che ci hanno raccontato come vorrebbero ulteriormente migliorare la nostra città, dopo averla celebrata con passione. In questa fase il nostro obiettivo è far crescere la partecipazione dei giovani, coloro che dovranno scegliere e fare l’Italia di domani, e troppo spesso sono disillusi dalla politica e dal futuro. È ora di impegnarsi per coinvolgere i giovani all’interno della vita pubblica, e fargli capire che possono diventare classe dirigente, solo così possiamo fare un’Italia non solo migliore ma all’avanguardia", così gli organizzatori anticipano il lancio della seconda fase del progetto #HOSCELTOMILANO - #HOSCELTOL'ITALIA, con l'appuntamento per giovedì 11 gennaio alle ore 19 al Politecnico di Milano.





Che cos'è #HOSCELTO MILANO



Ideato dal manager Mattia Mor, il racconto multimediale di storie e persone, vincitore come miglior video storytelling online del 2017 per le community, da moto celebrativo cresce portando un insieme di proposte; i suoi protagonisti tornano per continuare il racconto con “Un’idea per Milano” così da agire il senso stesso di essere cittadino partecipando alla vita comune senza astenersi. #HOSCELTOMILANO / #HOSCELTOLITALIA, spiegano i promotori, è stato costruito in modo corale, in modo spontaneo è diventata una piattaforma, dove la passione di pochi è diventata la partecipazione di molti.

La seconda fase del progetto parte all’inizio del 2018 focalizzandosi sui giovani per rendere loro protagonisti di questo ottimismo realistico e per portare la cittadinanza tra i banchi dell’università – là dove si costruisce il futuro, verso coloro che dovranno scegliere e fare l’Italia domani, al termine dei propri studi.

Questa seconda fase propositiva ha già divulgato un appello per sostenere un ottimismo realistico per l’Italia, già sottoscritto da centinaia di persone tra cui molti nomi illustri come Francesco Micheli, Giorgio Gori, Alessandra Perrazzelli, Roger Abravanel, Roberto Burioni ed è stata presentata martedì 9 gennaio alla presenza del Vice Sindaco di Milano e Assessore all’Educazione Anna Scavuzzo.

“La prima parte di #HOSCELTOMILANO / #HOSCELTOLITALIA è stata una celebrazione delle nostre città, la testimonianza di una reale passione civica e senso d’orgoglio che ha trovato voce nelle oltre 150 storie di persone, celebri e non, a cui abbiamo chiesto anche di raccontarci come rendono migliore Milano e come la migliorerebbero” ha spiegato Mattia Mor. “A pochi mesi dal lancio, il “L’Amministrazione milanese è sempre alla ricerca di nuove idee per coinvolgere giovani e studenti nella progettazione della città dei prossimi anni, un impegno perché continuino a scegliere Milano anche guardando al loro futuro lavorativo oltre che di studio. Per questo confermiamo l’appoggio anche a questa seconda fase del progetto #hosceltomilano, perché coinvolgere ragazze e ragazzi in un percorso di crescita comune gli permetterà di essere promotori di nuove idee e contenuti per la città. Mi sembra il modo migliore per dargli un buon motivo per continuare a vivere a Milano da protagonisti”, ha commentato la vicesindaco, assessore all’Educazione con delega alle Politiche giovanili, Anna Scavuzzo.

Tantissimi i personaggi che nei video hanno descritto la propria idea per migliorare Milano : da grandi architetti come Mario Bellini e Stefano Boeri, a grandi imprenditori come Manfredi Catella, Francesco Micheli, Marco Gualtieri e Andrea Pezzi, a cuochi di fama come Carlo Cracco, Cesare Battisti, Filippo La Mantia, Simone Rugiati e Tommaso Arrigoni, al mondo della moda rappresentato da Santo Versace, Giovanni Gastel, Stefano Guindani, Settimio Benedusi, Helen Nonini, Massimo Alba, Tamu McPherson o Paolo Stella. Il mondo accademico è stato rappresentato dalle testimonianze autorevoli di Ferruccio Resta, Roberto Burioni, Tommaso Nannicini, Luca Barbato, Roger Abravanel e Aldo Colonetti, il mondo della cultura con Andrèe Ruth Shammah, Anna Gastel, Moni Ovadia, il mondo della solidarietà con Don Virginio Colmegna e Maria Vittoria Rava. Non sono mancate le testimonianze dei giornalisti di punta della città, da Luciano Fontana a Nicola Porro e Peter Gomez, da Maurizio Crippa a Francesco Cancellato, e di personaggi del mondo dello spettacolo come Linus, Selvaggia Lucarelli, Mara Maionchi, Martina Colombari, Cristiana Capotondi, Francesco Mandelli, Marco Maccarini, Gino & Michele, Francesco Facchinetti, fino allo sport con Demetrio Albertini e Javier Zanetti. Infine la testimonianza preziosa di una memoria storica illustre come Gillo Dorfles, dall’alto dei suoi splendidi 108 anni.

Veri protagonisti del progetto sono però le migliaia di cittadine e cittadini, che hanno voluto celebrare la propria città e continuano a essere attivi con idee e suggerimenti che arricchisce questo straordinario racconto. Per il 2018 l’obiettivo è di fare crescere la partecipazione delle scuole con il progetto di #hosceltomilano: “are, ere, ire - ascoltare, decidere, agire” - per dare sempre concretezza alla passione civica che deve essere motore per il futuro del nostro Paese.

Il progetto è stato realizzato con il prezioso contributo della comunicatrice Karin Fischer per la parte strategica, e dell’imprenditore Marco Gualtieri, della brand advisor Helen Nonini e della giornalista Selvaggia Lucarelli nel coinvolgimento di alcuni dei volti più significativi della campagna.

L'invito degli organizzatori rivolti a tutti i cittadini è quello di partecipare all’evento di #HosceltoMilano “Un’idea per Milano”, contribuendo con un video o una fotografia raccontando la propria idea per migliorare la città. L’evento è aperto al pubblico (preferibile la registrazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unidea-per-milano-41426317230?aff=es2) e viene organizzato giovedì 11 gennaio alle ore 19 al Politecnico di Milano, in Piazza Leonardo 32 (stabile “Trifoglio”)

L'adesione di Alex Zanardi in un video

E intanto anche Alex Zanardi ha scelto di contribuire al progetto. "Siamo orgogliosi che uno dei Grandi Italiani che ci ispirano di più con il proprio vivere quotidiano, nel trasformare le difficoltà in opportunità, con lo spirito di sacrificio e grandezza d’animo che tutti vorremmo, abbia deciso di darci il proprio contributo per #HOSCELTOLITALIA", si legge in un post pubblicato su Facebook dagli organizzatori. "Il nostro sogno è quello di combattere il lamento e il declino e che tutti possano guardare al futuro con il giusto ottimismo, e in questo non possiamo che imparare, tutti, da Alex Zanardi. Grazie Alex!"

Clicca qui9 per guardare il video di Alex Zanardi per #HOSCELTOLITALIA