Hosceltomilano, via alla seconda fase. E c'è anche Alex Zanardi

"Abbiamo raccolto proposte da 150 donne e uomini milanesi che ci hanno raccontato come vorrebbero ulteriormente migliorare la nostra città, dopo averla celebrata con passione. In questa fase il nostro obiettivo è far crescere la partecipazione dei giovani, coloro che dovranno scegliere e fare l’Italia di domani, e troppo spesso sono disillusi dalla politica e dal futuro. È ora di impegnarsi per coinvolgere i giovani all’interno della vita pubblica, e fargli capire che possono diventare classe dirigente, solo così possiamo fare un’Italia non solo migliore ma all’avanguardia", così gli organizzatori anticipano il lancio della seconda fase del progetto #HOSCELTOMILANO - #HOSCELTOL'ITALIA, con l'appuntamento per giovedì 11 gennaio alle ore 19 al Politecnico di Milano.





E intanto anche Alex Zanardi ha scelto di contribuire al progetto. "Siamo orgogliosi che uno dei Grandi Italiani che ci ispirano di più con il proprio vivere quotidiano, nel trasformare le difficoltà in opportunità, con lo spirito di sacrificio e grandezza d’animo che tutti vorremmo, abbia deciso di darci il proprio contributo per #HOSCELTOLITALIA", si legge in un post pubblicato su Facebook dagli organizzatori. "Il nostro sogno è quello di combattere il lamento e il declino e che tutti possano guardare al futuro con il giusto ottimismo, e in questo non possiamo che imparare, tutti, da Alex Zanardi. Grazie Alex!"

Clicca qui9 per guardare il video di Alex Zanardi per #HOSCELTOLITALIA