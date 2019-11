Human Technopole: l’inaugurazione alla presenza del premier Conte

IMPRESE.LAVORO.COM Milano Domani, martedi' 5 novembre, l'inaugurazione della nuova sede di Human Technopole alla presenza del premier Giuseppe Conte Con la piena riconversione di Palazzo Italia, il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita completa la propria sede diventando, di fatto, il cuore pulsante della 'Cittadella della Scienza' italiana. Human Technopole allarga infatti il suo perimetro nel centro di Mind, il Milano Innovation District, quell'area di Milano dove si e' svolto l'Expo 2015, proprio in prossimita' dell'Albero della vita. E' prevista la presenza del vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala; del presidente della Fondazione Human Technopole, Marco Simoni, del direttore della Fondazione Iain Mattaj e di Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, che e' stata presidente di Expo 2015 e Commissario per il Padiglione Italia. L’appuntamento è per le ore 12.00, presso la nuova sede Human Technopole (Cargo 11, via Cristina Belgioioso, 171 - Milano).