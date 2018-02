Human Technopole, la grana bonifiche: inchiesta dei pm sull'area Expo

Human Technopole, inchiesta per omessa bonifica sull'area Expo



I pm di Milano Giovanni Polizzi e Paolo Filippini coordinano un'inchiesta, aperta da mesi, in cui ipotizzano il reato di omessa bonifica dell'area su cui e' stata realizzata Expo e che sta perdiventare teatro del piu' grande progetto di sviluppo urbano a Milano. La notizia, anticipata oggi dal 'Fatto Quotidiano', viene confermata da fonti giudiziarie. L'indagine e', al momento, a carico di ignoti. Due miliardi e mezzo saranno impiegati con la regia delle societa' Arexpo e Land Lease per trasferire li' il campus dell'Universita' Statale, il centro di ricerca Human Technopole, il nuovo ospedale Galeazzi e le sedi di numerose aziende. Al centro dell'inchiesta, l'inquinamento della falda acquifera da parte di un'azienda chimica che e' stato certificato gia' nel 1999 dall'Arpa (agenzia regionale per l'ambiente). Stando agli esposti dei 'grillini al pm e, in particolare della consigliera regionale M5S Silvana Carcano, nel 2015, alla vigilia di Expo, l'impianto che prima ripuliva le acque non e' stato ritenuto piu' sufficiente e la stessa societa' Expo non ne ha attivato uno nuovo.