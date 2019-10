Hyperloop: Milano-Torino in sette minuti con il treno supersonico

Da Milano a Torino in sette minuti viaggiando ad oltre mille chilometri orari. Non è fantascienza ma quanto di cui stanno discutendo ormai da mesi i sindaci delle due città Giuseppe Sala e Chiara Appendino, d'intesa con HyperloopTT, la società che sta studiando la tecnologia del treno ipersonico. Parlando di Tav pochi giorni fa, Appendino ha rilanciato il tema: "Sulla Tav i giochi sono fatti. Ho già dichiarato che quella è una partita chiusa. E, nel frattempo, vi invito: iniziamo a parlare di Hyperloop. Una infrastruttura futuristica che collegherà Torino e Milano in una manciata di minuti, creando così le condizioni concrete per una reale macroregione. A questo stiamo già lavorando, in accordo con il sindaco Sala".

Con all'orizzonte eventi come le Atp Finals di tennis a Torino dal 2021-2025 e le Olimpiadi invernali ospitate da Milano e Cortina nel 2026, i due sindaci stanno parlando anche di nuove infrastrutture per rendere più rapido il collegamento tra le città

Hyperloop prevede un treno a levitazione magnetica passiva per passeggeri e merci, capace di viaggiare a 1.223 chilometri orari lungo tubi a bassa pressione: è un progetto che Bibop Gresta, 48enne co-fondatore e presidente di HyperloopTT, aveva presentato a fine giugno in Italia, anticipando che la sua società, con sede a Los Angeles, ha già avviato studi di fattibilità e preso contatti con il governo per realizzare due tratti di iper-velocità nel Belpaese. Il secondo potrebbe essere Milano-Bologna, tratta da 215 chilometri da percorrere in nove minuti.

Come riferisce il quotidiano Il Giorno, Milano e Torino hanno in mente anche un altro progetto comune legato alle viabilità: la sperimentazione della guida autonoma lungo l’autostrada che collega le due città.