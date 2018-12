"I bambini cantano": condominio ottiene sfratto dell'asilo nido

I bambini cantano e ballano: un condominio ha fatto causa ai gestori del nido privato perchè gli inquilini temono di essere disturbati dai "rumori" dei piccoli, che sarebbero contrari al regolamento condominiale. Succede in via Anfossi 36 a Milano. E succede che la Corte d'Appello abbia dato ragione ai condomini, aprendo la via allo sfratto della struttura. Ma la titolare della Locomotiva di Momo, asilo privato pluripremiato per la sua pedagogia all'avanguardia, ha deciso di ricorrere in Cassazione chiedendo la sospensione della sentenza, che potrebbe far chiudere la struttura causando grossi problemi a cento bambini e ai loro genitori, giunti a questo punto dell'anno. Ma in gioco ci sono anche 24 posti di lavoro. La scuola esiste da 22 anni, la causa è iniziata sei anni fa.